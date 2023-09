Vede il ladro in azione e lancia l'allarme al 112: arrestato un 40enne

Tenaglie, cacciaviti e avvitatore elettrico: sono i ferri del mestiere che un ladro aveva con sé martedì sera, quando ha cercato di intrufolarsi all'interno dell'appartamento di un residence di Eraclea Mare. L'uomo, un 40enne italiano della zona, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato.

A lanciare l'allarme ai militari dell'Arma è stato un residente accortosi della presenza di un probabile "topo d'appartamento" che stava armeggiando nei pressi di una finestra, probabilmente con l'intento di scardinarla. Giunti sul posto, i carabinieri hanno subito individuato il sospetto, che alla vista degli uomini in divisa ha lasciato a terra tutto l'armamentario, accennando un vano tentativo di fuga.

Bloccato per i primi accertamenti, è emerso come l'uomo avesse alle proprie spalle alcuni trascorsi giudiziari. Al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di San Donà di Piave. L'indomani, nel corso dell'udienza di convalida, il giudice ha rinviato il processo a fine settembre e disposto per il 40enne gli arresti domiciliari.