Tentano il furto al ristorante. Esagitato ruba al centro Le Barche e colpisce i poliziotti

Il ristorante "Tavernetta San Maurizio" a Venezia visitato dai ladri nella notte. Dopo il tombino scaraventato contro la vetrina di Esposti in centro a Mestre, che ha retto con il vetro anti-sfondamento, un altro locale è stato preso di mira in centro storico. La polizia avvertita al 113 è intervenuta in campo San Maurizio e pur non avendo trovato i segni di una spaccata al locale ha registrato una tentata intrusione nell'attività. Chi voleva entrare forse cercava bottiglie di valore, come successo altre volte, approfittando della chiusura per le festività che la Tavernetta ha annunciato attraverso i social fino al 26 dicembre.

Fatto sta che con quest'altro colpo l'incubo delle spaccate angoscia sempre di più titolari ed esercenti, terrorizzati all'idea che siano tornate in azione bande della criminalità di strada, come nel 2022 e all'inizio di quest'anno, per colpire ovunque pur di racimolare qualche moneta o rubare materiali da rivendere. Diversi erano stati i responsabili di furti e danneggiamenti, spesso in azione contemporaneamente, italiani e stranieri in passato. Talmente frequenti le spaccate e le intrusioni da aver generato una psicosi, finché non sono scattati arresti e misure in carcere per trattenerli. E ora dopo la quiete apparente la tempesta sembra tornare, anche nei grandi punti acquisti dove la vigilanza non si risparmia.

La notte scorsa le volanti della questura hanno fermato un uomo per un furto al centro Le Barche. Portato a Santa Chiara ha cominciato ad andare in escandescenze e ha colpito e ferito i poliziotti. In diversi a tenerlo fermo e a sorvegliarlo prima del suo arrivo in procura in mattinata per la direttissima, che ha confermato la condanna.