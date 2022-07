Arrestato per tentato omicidio, aveva accoltellato un ragazzo a Jesolo

La squadra mobile ha arrestato un giovane residente in provincia di Treviso che nella notte tra il 2 e il 3 luglio, a Jesolo, avrebbe ferito con un coltello un altro ragazzo minorenne. Il trevigiano è accusato di tentato omicidio e gli investigatori ritengono che la lite tra i due sia nata per futili motivi.

L'attività investigativa, svolta in collaborazione con gli agenti del commissariato, ha permesso di raccogliere vari indizi di colpevolezza che hanno portato alla misura cautelare nei confronti del trevigiano. A supportare le indagini ci sono anche le immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza, oltre alle testimonianze. L’ordinanza del Gip è stata eseguita nella giornata del 25 luglio.

L'episodio si era verificato appena dentro l'accesso al mare corrispondente a piazza Mazzini. Uno scontro tra giovani sfociato in un'aggressione violenta con coltello. Un 17enne era stato raggiunto da alcuni fendenti al costato e aveva riportato conseguenze gravi: era stato ricoverato con un polmone perforato a Mestre. Subito dopo la polizia si era messa al lavoro per far luce sull'ennesima vicenda di sangue del litorale.