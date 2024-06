Fermato dalla polizia tenta il suidicio: gli agenti lo salvano

Quando è stato fermato per un controllo si è puntato un coltellino alla gola e, poi, ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, ma gli agenti sono riusciti a evitare il peggio. Protagonista della vicenda, che si è consumata nei giorni scorsi a Marghera, un cittadino nordafricano.

L'uomo, alla vista dei poliziotti, ha estratto un coltellino multiuso puntandoselo contro la gola, per poi avvicinarsi a un cavalcavia e scavalcare parzialmente il guardrail. Due agenti si sono subito attivati per bloccare il traffico e non far avvicinare ulteriori persone, al fine di evitare che l'uomo perdesse il controllo. Gli altri due poliziotti in borghese, invece, hanno cercato di calmarlo fino al momento in cui, approfittando di un attimo di distrazione, sono riusciti ad afferrarlo proprio mentre si accingeva a scavalcare completamente il guardrail, disarmandolo. Il cittadino straniero, una volta riportato alla calma, è stato affidato alle cure degli operatori sanitari.

