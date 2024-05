Nuovo terminal a San Giobbe, domani l'assemblea al Ponte Solesin

Domani 9 maggio alle 18,00 il gruppo 25 aprile organizza al Ponte Solesin un'assemblea cittadina per discutere del progetto del nuovo terminal a San Giobbe (Cannaregio). Il progetto di Actv, che fa parte del Pums e di cui già esiste uno studio di fattibilità, con una nuova linea di navigazione dall'hub (in costruzione) di San Giuliano, dovrebbe contribuire, con i terminal del Montiron e di Fusina, a ridistribuire i flussi tra Venezia e la terraferma, oggi concentrati unicamente sul ponte della Libertà.

Un progetto che preoccupa però una parte dei residenti, data la previsione di una nuova biglietteria di Alilaguna a "San Giuliano Nord" e l'ampliamento del terminal. Il volantino con cui è stata convocata l'assemblea ha toni allarmistici: «All'insaputa di tutti, vogliono fare di San Giobbe uno dei principali accessi a Venezia dalla Terraferma [...] Al capolinea di San Giobbe arriveranno i turisti che da piazzale Roma e dalla ferrovia vanno a Murano, Burano, Torcello». Al di là dei toni, la paura dell'area, caratterizzata ancora da una forte presenza di residenti, è che il nuovo terminal, oggi provvisorio e sperimentale (dovuto ai restauri delle rive a Cannaregio con le relative deviazioni), con la creazione del nuovo hub di San Giuliano possa finire per snaturare il quartiere. Un comitato di residenti di Cannaregio, insieme alla lista Tutta la città insieme, ha già lanciato una raccolta firme contro il progetto, raccogliendo quasi 500 firme. «Viene aperta una nuova porta del turismo in una zona che era ancora vivibile, siamo convinti che non sarà affatto provvisorio» spiega Annalisa Pastrello del comitato: «Sono sempre mezzi in più, che si aggiungono all'Alilaguna esistente. Non ci sarà più la possibilità di muoversi in barca in sicurezza».

In generale, chi protesta chiede più trasparenza riguardo i piani e le conseguenze dell'attivazione del nuovo terminal. «Il Pums dichiara che non ci saranno volumi turistici aggiuntivi, ma non è ancora stato discusso in consiglio comunale, quella è la sede per evitare scelte che possano gravare ulteriormente sulla città» spiega Marco Gasparinetti, consigliere comunale di Terra&Acqua e uno degli animatori del gruppo 25 aprile. L'assemblea di domani punta soprattutto a discutere ed ascoltare le voci dei residenti, scegliendo non a caso il Ponte Solesin, che si prospetta "collo di bottiglia" per il nuovo flusso turistico tra San Giobbe e la stazione. Parteciperà anche il presidente della Municipalità di Venezia-Murano-Burano Marco Borghi, e l'associazione amici del Parco di San Giuliano, anch'essa attiva contro il nuovo hub.

L'amministrazione ha già dichiarato che il nuovo terminal sarà invece soprattutto a vantaggio dei residenti, che non usano l'esistente linea privata: «L'intenzione - ha detto l'assessore all'urbanistica, Massimiliano De Martin, presentato il progetto a febbraio - è promuovere una vivibilità nuova, a vantaggio innanzitutto dei residenti. In questo momento sono pochissimi i residenti che utilizzano la linea proposta dai privati, che ha tariffe nettamente più alte. Vogliamo invertire questa cosa» alleggerendo il traffico su Ponte della Libertà e Piazzale Roma.