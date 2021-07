Nuova tappa per l'aperitivo nella città storica: a Venezia apre la Terrazza Aperol

Il nuovo locale inaugurerà a fine agosto in Campo Santo Stefano con un programma di iniziative per far rivivere la città e le sue tradizioni

Al posto dei "pannelli di cantiere" arancioni che da mesi attirano l’attenzione dei veneziani che attraversano Campo Santo Stefano, a fine agosto aprirà ufficialmente i battenti “Terrazza Aperol”, nuovo locale dello storico brand veneto destinato a diventare punto di riferimento per l’aperitivo. Sarà ospitato negli spazi di un palazzo storico, interessati da lavori di riqualifica, con ampio plateatico sulla piazza, a due passi dal ponte dell’Accademia.

L’apertura di Terrazza Aperol, prevista per fine agosto, si affianca al progetto "Open Day Squeri", che prevede l’organizzazione di una serie di visite guidate gratuite aperte a tutti agli squeri San Trovaso e Tramontin, in programma per sabato 24 e domenica 25 luglio. Le due giornate di visita permetteranno a chi si prenoterà tramite il portale dedicato di entrare in due luoghi icona della città lagunare, solitamente non aperti al pubblico, per scoprire, attraverso il racconto degli stessi artigiani, tutti i risvolti dell’affascinante mestiere del maestro d’ascia.

Terrazza Aperol ha scelto di contribuire al restauro di due imbarcazioni storiche, una Caorlina e un Batèlo da Nasse a opera di due maestri d’ascia provenienti dai due squeri storici. La Caorlina ‘Garangheo’ è uno dei pochi esemplari di questo tipo di imbarcazione, che veniva utilizzata principalmente per il trasporto alimentare, ancora galleggiante; il Batèlo da Nasse, invece, è ormai l’unico superstite di questa elegante tipologia d’imbarcazione che, dopo l’attento lavoro di recupero, potrà tornare nella flotta dell’Arzanà, associazione storica cittadina impegnata nel recupero del patrimonio navale veneziano, per prendere parte a eventi, incontri e raduni di barche tradizionali.