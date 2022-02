Terremoto in Emilia Romagna avvertito anche nella provincia di Venezia

Terremoto in Emilia Romagna, tra Modena e Reggio Emilia, nella serata del 9 febbraio. Due le scosse avvertite. La prima, della durata di tre-quattro secondi pochi minuti prima delle ore 20 (alle 19:55, per la precisione), è stata registrata dall'Ingv con una magnitudo 4.0. È stata avvertita distintamente dalla popolazione anche in molte aree limitrofe, fino nelle zone di confine di Lombardia e Veneto. Non si segnalano danni, al momento. Intorno alle 21 è stata registrata una seconda scossa, più forte, con magnitudo 4.3, in provincia di Reggio Emilia. Le scosse sono state avvertite, in maniera lieve, anche nella provincia di Venezia. Segnalazioni a Mestre e in altre località.

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha calcolato e diffuso i dati sul terremoto, stabilendo che il primo sisma registrato ha avuto una magnitudo 4, con epicentro a quattro chilometri da Bagnolo in Piano, comune in provincia di Reggio Emilia, e profondità sette chilometri. Le altre città vicino all'epicentro della prima scossa di terremoto sono state Correggio (5 chilometri), San Martino in Rio (7), Rio Saliceto (8), Novellara (8), Campagnola Emilia (8), Cadelbosco di Sopra (10). La seconda scossa ha avuto epicentro a tre chilometri da Correggio e profondità sei chilometri. «Al momento non sono stati segnalati danni a persone o a cose. Ma stiamo lavorando», ha detto Rita Nicolini, direttore della Protezione civile della regione Emilia Romagna.

L'articolo originale su Today.