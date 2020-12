Scossa di terremoto avvertita nel Veneziano. Il VIDEO

Il sindaco Brugnaro ricorda che si tratta delle scosse in Croazia. Quindi epicentro a 29 chilometri da Zagabria in Crozia e magnitudo 6.3. Il fenomeno è stato avvertito anche in Trentino Alto Adige. I dati Terremoti Italia: Magnitudo: 6.4 Ora italiana: Martedì 29/12/2020 12:19 Profondità: 10.1 Km Latitudine: 45.4228 Longitudine: 16.2195. Un'altra scossa alle 12.24 si è verificata con magnitudo 4.1 in Slovenia. La situazione riferita dai media esteri della situazione in Croazia sarebbe drammatica. Immobili crollati, feriti e forse vittime. In Zagabria il primo cittadino Darinko Dumbovic ha dichiarato che metà città è distrutta.

L'assessore alla protezione civile regionale Gianpaolo Bottacin ha confermato che non si è registrato alcun danno in Veneto e neppure in Friuli Venezia Giulia. «Se fosse necessario siamo pronti con una colonna mobile ad andare in Croazia con gli Usar (per le ricerche fra le macerie). Siamo in attesa delle indicazioni del capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli. Scosse avvertite su tutta la costa adriatica settentrionale dal Bellunese al Veneziano e centrale».

🔴#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto con le strutture di #protezionecivile locali: VERIFICHE IN CORSO.



