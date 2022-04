Terremoto in Bosnia: avvertito anche nel Veneziano

Il forte terremoto che nella tarda serata di ieri ha interessato la Bosnia è stato percepito distintamente anche in provincia di Venezia, in particolare nelle zone più prossime alla costa adriatica. La spallata è stata avvertita in particolar modo ai piani alti, poco dopo le 23.

Il terremoto

È finora di almeno un morto e numerosi feriti il bilancio provvisorio del sisma, di magnitudo 5.7, con epicentro a Liubinje, in Bosnia-Erzegovina. Secondo i media regionali, la vittima è una giovane donna morta in ospedale per le gravi ferite riportate nella sua abitazione interessata da crolli. Diversi i feriti condotti negli ospedali di Mostar. I media riferiscono di danni a vecchi edifici e a diverse auto colpite da calcinacci e ciminiere crollate.

A Mostar, città storica capoluogo dell'Erzegovina (sud del Paese), numerose persone in preda al panico si sono riversate per strada dopo la forte scossa che ha fatto tremare gli edifici. In tanti hanno trascorso la notte all'aperto. Le autorità locali parlano di possibili danni strutturali a vecchi stabili, che potranno essere verificati con la luce del giorno.