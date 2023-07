Terza corsia nei primi cinque chilometri del tratto Alvisopoli-Portogruaro

Rush finale per il completamente della terza corsia in A4 nei primi cinque chilometri del tratto di cantiere Alvisopoli-Portogruaro. Nello scorso weekend sono state concluse le operazioni di stesa dell’asfalto drenante lungo la carreggiata in direzione Trieste. Ora l’attività si sposta sulla carreggiata opposta (direzione Venezia) dove a partire dalle 2 di giovedì 6 luglio verranno stesi 74 mila metri quadri di conglomerato bituminoso drenante composto da due strati per assicurare una drenabilità ottimale.

L’intervento si svolgerà nelle prossime settimane “a scacchiera”, ovvero operando prima sulle corsie di emergenza e marcia lenta e poi sulle corsie di sorpasso e marcia veloce. Il tutto avverrà senza chiudere l’autostrada, ma, per fare ciò, sarà necessario attivare uno scambio di carreggiata. Questa modifica alla circolazione avverrà tra i chilometri 455 e 461.

Gli utenti della strada dovranno prestare particolare attenzione, anche perché lo scambio di carreggiata sarà a cavallo dell’area di servizio di Fratta Nord. Pertanto - come da mappa allegata - i mezzi leggeri diretti all’area di servizio non dovranno “imboccare” lo scambio di carreggiata ma mantenersi sulla destra, al pari di tutti i mezzi pesanti che superano le 3,5 tonnellate. Code e disagi saranno inevitabili, ma questo passaggio è necessario per consentire da un lato di mantenere sempre in esercizio l’autostrada e dall’altro di concludere i lavori in questi primi cinque chilometri della terza corsia tra Alvisopoli e Portogruaro entro fine luglio, ovvero prima del grande esodo estivo.

Proprio per questo motivo Autostrade Alto Adriatico rinnova l’appello ad osservare i limiti di velocità, di mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli che precedono e di non utilizzare i dispositivi elettronici alla guida. Nell’occasione la Concessionaria autostradale potenzierà le segnaletiche di avvicinamento al cantiere e la comunicazione attraverso i pannelli a messaggio variabile oltre che sui propri nuovi profili social. Per ogni informazione a disposizione ci sono il sito www.infoviaggiando.it, la app infoviaggiando o il numero verde 800996099.