Ulss 4, al via la somministrazione della terza dose di vaccino agli over 80

Nel territorio di Ulss 4 è stata avviata ieri la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-covid alle persone con più di 80 anni. L'attività è iniziata in alcune case di riposo con somministrazione effettuata dal personale interno, a cui seguiranno, nei prossimi giorni, i medici di famiglia, coinvolti, se necessario, anche nell'immunizzazione a domicilio.

Da oggi sono aperte anche le prime prenotazioni online per la vaccinazione nei centri dell'azienda del Veneto orientale. «La terza dose è detta "dose booster", cioè dose di rinforzo della protezione immunitaria contro il Coronavirus, per riceverla è necessario che siano trascorsi 6 mesi dalla seconda dose, o dalla dose unica per chi ha ricevuto il vaccino Janssen. - sottolinea il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4, Anna Pupo - Sulla base di questo siamo quindi in grado di tracciare il numero delle terze dosi da somministrare alle persone over 80 per i prossimi 3 mesi. Saranno circa 3800 a ottobre di cui 800 nelle case di riposo, circa 9000 a novembre e 2500 a dicembre».

Per la terza dose sarà utilizzato solo un vaccino a mRna messaggero (Pfizer o Moderna), indipendentemente dal tipo di vaccino sia stato utilizzato in precedenza.