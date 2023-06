Assalto al Postamat nella notte, altro colpo: decine di migliaia di euro senza esplosivo

Assalto al bancomat delle Poste a Fossalta di Piave nella notte tra mercoledì e giovadì: è il terzo colpo degli ultimi giorni, con quello di Cavallino mercoledì e Caorle, a Porto Santa Margherita, nei giorni scorsi. Le indagini dei carabinieri delle compagnie di San Donà di Piave e Portogruaro stanno ricostruendo i fatti con immagini e rilievi per dare un'identità ai responsabili, che non è detto siano gli stessi.

Anche perchè in due casi, Cavallino e Fossalta di Piave, il modus operandi appare diverso. Nell'ultimo colpo sarebbe stato usato un flessibile per aprire un foro sulla parte anteriore dello sportello e poi utilizzare un dispositivo elettronico inserito all'interno per dare impulso al sistema a emettere banconote. Quelle rubate, per una cifra attorno alle 30-40 mila euro (in fase di quantificazione), sono state ottenute senza l'utilizzo di esplosivo, diversamente dal colpo di Cavallino la notte prima, quindi senza destare alcun allarme in assenza di ogni tipo di rumore (e anche con meno danni e rischi). Un sistema già conosciuto alle forze dell'ordine, che ha caratterizzato altri assalti agli sportelli bancari del Veneto, che forse è tipico di bande criminali originarie dell'est Europa. Ora è tutto al vaglio dei militari che indagheranno anche in maniera coordinata per dare un volto agli autori dei furti.