Più di 3mila iscritti da tutta la regione per il test di ingresso a Medicina | VIDEO

Si è svolto martedì 6 settembre, in contemporanea in tutta Italia, a partire dalle 13, il test d'ingresso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria. A Padova ci sono 3.119 iscritti, arrivati da tutto il Veneto e oltre. Si tratta di 2.131 donne e 988 uomini.

A dar loro il benvenuto c'era la rettrice dell'università, la professoressa Daniela Mapelli. A mezzogiorno, un'ora prima, ha salutato coloro che parteciperanno alla prova e risposto alle domande dei giornalisti. I posti a disposizione sono 428, suddivisi tra i 340 di Padova e gli 88 di Treviso. La prova, della durata di 100 minuti, è composta da 60 quesiti a risposta multipla con cinque opzioni possibili: 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica, per un punteggio massimo di 90 punti.

Giovani da tutta la regione e non solo. Da Chioggia come da Castelfranco, ma anche tanti padovani. Se tutto va bene, li aspettano sei anni di studio e poi la specializzazione (video di Ivan Compasso per PadovaOggi).