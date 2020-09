Mose, concluso in 50 minuti il test odierno di sollevamento di tutte le 78 barriere

Sono proseguiti oggi, venerdì 11 settembre, i test funzionali di movimentazione delle barriere del Mose con il sollevamento in contemporanea di tutte le 78 barriere di Lido, Chioggia e Malamocco. Il sollevamento si è svolto nel tempo di 50 minuti, ben al di sotto della soglia prudenziale fissata in 120 minuti, anche in considerazione dello stato di completamento parziale degli impianti.

Terzo test

Il test odierno fa seguito alle prove del 7 agosto e del 10 luglio scorsi che si stanno svolgendo per consolidare il pieno funzionamento delle barriere e raccogliere ulteriori elementi conoscitivi utili per migliorarne le performance e intervenire tempestivamente su eventuali criticità, come anche per proseguire il perfezionamento della formazione delle squadre di tecnici deputati a presidiare le bocche durante i sollevamenti.