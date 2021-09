Tamponi salivari prima di entrare in classe: si parte mercoledì con i primi test

Un tampone salivare prima di fare colazione e prima di lavarsi i denti. Per un minuto, gli studenti più grandi lo masticheranno come un chewing gum e gli alunni piccoli lo terranno in bocca come un lecca lecca, con l’ausilio di un bastoncino. Poi i 141 studenti veneziani infileranno il nuovo tampone nella provetta, lo caricheranno nello zaino e lo consegneranno a scuola. Si tratta di un'iniziativa che fa parte del progetto delle Scuole Sentinella voluto dalla Regione Veneto.

Scuola, si parte con i test salivari

Parte mercoledì, dura per tutto l’anno scolastico e punta a coinvolgere circa 1500 studenti il monitoraggio covid nel liceo Ettore Majorana di Mirano e nell’istituto comprensivo Daniela Furlan di Spinea. L’Ulss 3 ha già pronti i primi 141 kit di autosomministrazione, muniti di etichette identificative elaborate ad hoc per gli allievi.

Domani, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’azienda sanitaria ne consegnerà 120 alla Furlan e i restanti al Majorana. Poi fornirà una sessione di istruzioni e tutoraggio agli studenti, che dovranno portare a casa il test per praticarlo il mattino seguente a stomaco vuoto. Una volta eseguito, appena arriveranno in classe, l’ambulatorio mobile passerà a scuola per il ritiro dei prelievi salivari degli studenti. Nel giro di mezz'ora saranno già nel laboratorio di microbiologia dell’Angelo per essere analizzati. Con una media di 24 ore per garantire il risultato.

È una prassi che da mercoledì in poi gli studenti si abitueranno a compiere ogni due settimane. «Da quel giorno accompagneremo i ragazzi e i bambini per tutto l’anno scolastico con un progetto voluto dal ministero della Salute, al quale la Regione Veneto sta dando concretezza. - dice il direttore generale dell’Ulss 3 Edgardo Contato - Nelle due scuole sentinella che andremo a monitorare, il progetto sarà implementato fino alla copertura di tutti gli studenti. In questo modo contribuiremo a monitorare l’andamento dell’epidemia anche all’interno della realtà scolastica».