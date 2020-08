Ulss 4, al via i test sierologici per il personale degli istituti scolastici

Come previsto nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, da lunedì 24 agosto inizia la campagna di screening dell'Ulss 4 a tutto il personale degli istituti scolastici e proseguirà fino ad una settimana precedente l'inizio delle attività didattiche. Lo screening è rivolto al personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, private e paritarie e negli istituti di istruzione e formazione professionali. Come annunciato ieri dall'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin, l'adesione da parte del personale docente e non docente è su base volontaria, ma comunque caldeggiata.

Test per 3mila persone

I test arrivati all’Ulss verranno distribuiti ai medici di Medicina generale aderenti all'iniziativa, che porteranno allo screening oltre 3mila persone in poco più di due settimane. Il personale scolastico che aderirà alla campagna di screening effettuerà un test sierologico (pungidito) le cui modalità e tempistiche verranno concordate direttamente dal personale contattando il proprio medico di famiglia. La priorità verrà data a chi opera nelle scuole che apriranno dal 1 settembre (asili nido, scuola materna ) e a seguire tutti gli altri.

Se il test risulta positivo

Nei casi in cui il test risultasse positivo, la persona verrà inviata alla sede Ulss più vicina per effettuare un tampone naso-faringeo e, in attesa dell’esito, dovrà rimanere in isolamento fiduciario. Al personale che prenderà servizio successivamente all'inizio dell'anno scolastico i test verranno effettuati prima dell'effettiva entrata in servizio.