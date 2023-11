Da primavera il ticket d'accesso per visitare Venezia: si pagherà in 29 giornate del 2024

Nel 2024 entrerà in vigore, in via sperimentale, il contributo d'accesso per visitare la città storica di Venezia. In 29 giornate dell'anno i turisti "giornalieri", ovvero quelli che non pernottano nelle strutture ricettive del comune, pagheranno un ticket di 5 euro per entrare in città. Le date stabilite dall'amministrazione, in base alle previsioni di afflusso, sono le seguenti: dal 25 al 30 aprile, dall'1 al 5 maggio e poi tutti i fine settimana dall'11 maggio al 14 luglio, eccetto l'1 e il 2 giugno.

Restano escluse dal pagamento quattro categorie di persone: i residenti e i nati nel Comune di Venezia; i proprietari di immobili, anche se non residenti; studenti e lavoratori. Per altre categorie ci sarà l'obbligo di prenotazione, ma non di pagamento: residenti temporanei, residenti in Veneto, bambini sotto i 14 anni, persone con disabilità e accompagnatori.

La piattaforma web per la prenotazione sarà operativa dal 16 gennaio. «Creeremo dei varchi presidiati da nostri funzionari - ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro questa mattina, presentando il calendario a Ca' Farsetti - e a campione chiederemo la verifica del qr code che il turista giornaliero dovrà avere. I residenti o i nati a Venezia non devono far nulla», perché saranno allestiti «varchi con doppio accesso, per residenti e non residenti». Per ottenere l'esenzione, «chi avrà diritto andrà su un portale e riceverà il qr code da esibire».

L'assessore al turismo, Simone Venturini, ha fatto notare che «non esiste un modello di questo tipo in giro per il mondo», quindi «abbiamo dovuto sperimentare e lavorarci a lungo: è stato un percorso della durata di anni, siamo la prima città al mondo che prova a intervenire». «Con la delibera di oggi - aggiunge l'assessore al bilancio Michele Zuin - abbiamo completato il necessario impianto della sperimentazione. Abbiamo deciso che non sarà applicato il contributo d'accesso alle isole minori (Lido, Alberoni, Malamocco, Burano, eccetera). Non è dovuto, inoltre, da coloro che transitano a piazzale Roma, Tronchetto e Stazione Marittima senza accesso alla città».

«Questa sperimentazione - prosegue il sindaco Brugnaro - costerà più di quanto ci farà incassare. Vogliamo misurare l'effetto di questa prenotabilità. Abbiamo identificato giornate di particolare afflusso che saranno i weekend primaverili, quando non si va ancora in spiaggia o in montagna e in molti vengono a Venezia anche in giornata».