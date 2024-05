Nono giorno di ticket a Venezia, già incassati 815 mila euro

Nono giorno di "contributo d'accesso" a Venezia, il ticket sperimentale (5 euro) che devono pagare, per 29 giorni quest'anno, dalle 8.30 alle 16, i turisti che visitano Venezia in giornata, non veneti, non alloggianti in strutture ricettive nel Comune e privi di amici e parenti in città. Oggi sono stati 18.510 i visitatori paganti, in crescita rispetto al dato di ieri, ma meno rispetto allo scorso weekend. Per quanto riguarda i registrati esenti dal pagamento si contano: 56.636 ospiti in strutture ricettive del comune di Venezia; 3.811 residenti in Veneto; 2513 parenti di residenti.

Confermati nei numeri complessivi, in quanto sono condizioni permanenti e quindi hanno un voucher fino al 14 luglio, ma in lieve aumento studenti (16.390), lavoratori (23.001), proprietari di immobili che pagano l’IMU o i titolari di contratti di locazione non residenti a Venezia (7.001). In totale circa 130 mila registrati (non sono stati diffusi i numeri su altre categorie di esenzione quali gli amici di residenti). I controlli svolti hanno verificato in totale 16.904 qr-code, senza rilevare particolari criticità. Con gli oltre 92 mila euro incassati oggi, si arriva quindi a un incasso, in 9 giorni, di 815.550 euro.

Alla giornata di ieri, ottavo giorno, era di fatto già stata superato l'incasso previsto per tutti i 29 giorni, stimato in 700 mila euro dal Comune. Una stima prudenziale, come ha chiarito l'assessore Michele Zuin, spiegando che comunque il numero dei paganti non è il punto della misura in questione, dato che il "contributo d'accesso" è pensato per essere un sistema di controllo e gestione dei flussi. I soldi «per noi sono una cosa relativa - ha ribadito oggi il sindaco Luigi Brugnaro parlando del contributo, come spiegato più volte - Abbiamo puntato a dare un segnale culturale alle persone che vengono a Venezia, l'idea di difendere la città. E credo che questo sia passato». Di fatto in questi primi giorni di sperimentazione il numero dei paganti giornalieri sta superando le previsioni, macinando oltre 75 mila euro al giorno di media. La sperimentazione costerà alla casse comunali circa 3 milioni di euro quest'anno, in particolare a causa della spesa per il personale che deve eseguire i controlli agli accessi alla città.