Ticket a Venezia. «Se non avete gradito lo spettacolo potete chiedere il rimborso del biglietto»

Qualcuno commentava, altri ascoltavano, c'era chi rideva. I visitatori che nel primo giorno di Venezia a pagamento hanno sentito nel pomeriggio il messaggio audio diffuso in tutte le lingue, in città, si sono chiesti se davvero fosse mai possibile che dopo la fatica fatta per registrarsi sul portale, acquistare il contributo, attendere di esibirlo, prima di mettere piede a Venezia, ora potessero chiedere il rimborso del biglietto, come invitava a fare la voce registrata, in caso di insoddisfazione a seguito della visita alla città lagunare che aveva puntati verso di lei gli occhi di tutto il mondo giovedì.

«Gentili visitatori, vi ringraziamo di aver scelto la città di Venezia. Vi ricordiamo che qualora le attrazioni non siano state di vostro completo gradimento, è possibile richiedere il rimborso del biglietto di entrata presso i nostri uffici. Ci auguriamo di vedervi presto». Questo il messaggio. Tra la satira e la protesta ironica, l'associazione cittadina Venessia.com tra le altre è scesa in campo per dare forma alla propria mobilitazione e dire "No" al ticket. Matteo Secchi, voce del comitato di residenti della città d'acqua, ha commentato la scelta dell'amministrazione comunale di far pagare il biglietto, usando il termine "parco a tema". «Ma stiamo scherzando?», ha detto Secchi al quotidiano inglese The Guardian. «La maggior parte dei residenti non lo vuole il ticket». Venessia.com ha trovato il suo modo per dissentire. Altre manifestazioni e cortei hanno fatto il loro esordio, in un giorno in cui qualche gesto simbolico "forte" di contrarietà alla misura era stato messo in preventivo anche dalle forze dell'ordine, schierate in mattinata a piazzale Roma e intervenute per il controllo della sicurezza e nel respingere i manifestanti che volevano forzare il cordone per raggiungere il totem del check dei biglietti. Per la Digos non ci sono stati feriti, né l'intenzione era quella di andare a scontro da nessuna delle parti, essendo chiaramente del tutto assenti arnesi o bastoni che potessero lasciarlo intendere.