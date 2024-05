Ticket d'accesso, paganti in calo: 31 mila nel weekend

Sedicesima e diciassettesima giornata di "contributo d'accesso" senza sorprese. La sperimentazione voluta dal Comune di Venezia, che impone un pagamento di 5 euro a chi visita in giornata la città (dalle 8.30 alle 16) e non è residente in Veneto e non alloggia a Venezia, e la registrazione per ottenere l'esenzione a tutti gli altri, prosegue con numeri e dinamiche costanti.

Sono stati circa 16 mila i paganti sabato, 15 mila oggi, domenica 26 maggio, entrambi in lieve calo rispetto al weekend scorso.

Nel dettaglio, ieri 25 maggio 16.453 paganti, leggermente in calo rispetto al sabato precedente. 45.000 esenti registrati come ospiti in strutture ricettive del Comune di Venezia, 8.352 i residenti in Veneto, 1.583 esenzioni "per altri motivi", 917 per gite scolastiche. Oggi 26 maggio 15.228 paganti, meno di domenica scorsa. 49.000 esenti perché ospiti in strutture ricettive veneziane, 8.488 veneti, 1.540 "per altri motivi" e 570 per gite scolastiche.

Costanti i numeri delle categorie che hanno chiesto l'esenzione fino al 14 luglio: 17.329 studenti, 23.201 lavoratori, 7.636 proprietari di immobili o titolari di contratti di locazione non residenti a Venezia, 2.787 parenti di residenti. Non è stato diffuso neppure questo fine settimana il dato degli esenti registrati come amici di residenti.

Nessuna criticità nei controlli, anche se la polizia locale ha fatto intendere che le prime multe, da quando è stata introdotta la misura il 25 aprile, potrebbero raggiungere un gruppo di manifestanti "no ticket" che ieri pomeriggio sono entrati platealmente in città rivendicando il fatto di non esibire documenti e qr-code, qualora questi ultimi venissero identificati come non residenti a Venezia.

Il prossimo weekend, 1-2 giugno, non sarà richiesto il contributo d'accesso o l'esenzione: il sistema sperimentale tornerà attivo il weekend successivo, 8 e 9 giugno.