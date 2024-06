Ticket d'accesso, a Rialto assemblea dei contrari: «Fallimento evidente»

Si è ritrovato oggi alla Pescheria di Rialto il fronte dell'opposizione al "contributo d'accesso" a Venezia. O quantomeno la parte più rumorosa di quel fronte, quella che ha organizzato la partecipata manifestazione del 25 aprile, giorno di debutto del ticket: la lista consiliare d'opposizione "Tutta la città insieme", insieme ad Asc-Assemblea sociale per la casa, Ambiente Bene Comune, e decine di altre associazioni e comitati cittadini.

Dalle 18 qualche centinaio di cittadini ha popolato la Pescheria, luogo ormai storico delle assemblee "no ticket" dei residenti a Venezia. Al centro, come sempre, il tema della casa e delle affittanze turistiche - il ticket ha chiarito ancora una volta come la presenza di turisti sia tre volte superiore a quella di chi vive quotidianamente la città - ma anche i temi della privacy e della presunta incostituzionalità del contributo d'accesso, che obbliga chiunque visiti la città a registrarsi nel portale preposto. Su questo punto, il garante della privacy ha aperto nel 2022 un'istruttoria, ad oggi non ancora conclusa

«Serve cambiare la domanda, cambiare il paradigma: non cosa possiamo fare per fermare il turismo, ma cosa possiamo fare per i residenti, per migliorare la città» ha detto Federica Toninello di Asc. Il leitmotiv degli interventi era focalizzato non tanto sul ticket, che per i presenti è una sperimentazione che ha già mostrato il suo fallimento, ma sulle idee per una città diversa, dai servizi carenti ai troppi posti letto turistici.

Giovanni Andrea Martini, consigliere comunale di "Tutta la città insieme" ha calcato sui dati, ottenuti attraverso un accesso agli atti e comunicati ieri alla stampa: «Sostanzialmente in città storica le presenze dei visitatori è tre volte quella dei residenti. Questo, logicamente, altera e ha alterato tutto dalla quotidianità ai servizi sanitari, dai trasporti al lavoro». I dati ottenuti dalla "Smart Control Room" - attraverso telecamere e tracciamento dei telefoni cellulari - parlano di 65-66 mila presenze in città, residenti esclusi, nei weekend senza ticket. Mentre in quelli con "ticket" tra visitatori paganti e esenti registrati, si arriva a numeri molto più alti (circa 80 mila): difficile pensare a un aumento dei visitatori nei giorni del contributo, più a una incomparabilità dei due dati. In ogni caso per ora non sembra emergere dai dati disponibili un'efficacia del disincentivo.

I numeri di oggi

Oggi, ventesimo giorno di ticket, si conferma la tendenza che vede i sabati più frequentati delle domeniche. Sono stati 14.698 i turisti giornalieri paganti (si ricorda che devono pagare i visitatori di Venezia che non dormono in strutture nel comune di Venezia, non sono residenti in Veneto e non hanno amici o parenti in città), in crescita rispetto a sabato scorso. 41.500 le persone esenti che si sono registrate come ospiti in strutture ricettive veneziane; 6.191 i veneti esenti registrati. Stabili le categorie che hanno in massima parte chiesto l'esenzione fino al 14 giugno: studenti (17.065), lavoratori (22.833), proprietari di immobili o persone in affitto non residenti a Venezia (7.840), parenti di residenti (2.746). Salgono gli esenti come amici di residenti, 4.712. Gli esenti per "altri motivi" sono 1.772.

Domani sarà il ventunesimo giorno di contributo d'accesso, sempre dalle 8.30 alle 16. Ancora nessuna criticità nei controlli.