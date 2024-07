Ticket d'accesso, paganti al minimo. Si chiude con 2,2 milioni raccolti

Finita oggi, alle 16, la sperimentazione del contributo d'accesso a Venezia. Il 14 luglio era infatti l'ultima giornata di sperimentazione, per il 2024.

Gli ultimi due weekend di sperimentazione sono stati anche quelli in cui tutti i visitatori registrati, sia i paganti, sia gli esenti, hanno visto i numeri più bassi dall'inizio della sperimentazione. Complice sicuramente anche il caldo, ma analizzando i numeri in prospettiva si nota anche un calo graduale da aprile a luglio che sembra solo in parte legato al tempo atmosferico.

I numeri

Lo scorso weekend erano stati infatti 12678 i paganti sabato 6 luglio, 10488 domenica 7 luglio: un numero di paganti, quest'ultimo, che risulta il più basso nei 29 giorni di sperimentazione. Anche i non paganti registrati risultavano in calo, con 40 ospiti nelle strutture ricettive e 4 mila veneti registrati.

Una tendenza che si è confermata questo weekend, con 12544 paganti ieri, 13 luglio (il numero più basso per un sabato) e 10773 oggi, 14 luglio. In calo anche gli esenti registrati. Gli ospiti nelle strutture ricettive di Venezia registrati sono stati 37 mila questo fine settimana, i residenti in Veneto 3500, anche qui record negativi. Stabili invece gli studenti (15500), i lavoratori (22700), i proprietari e affittuari non residenti (7900) e i parenti di residenti (2900). In crescita costante da settimane gli esenti perché amici di veneziani, arrivati questo weekend a oltre 5400. Gli esenti per altri motivi sono stati 2114.

Incassi e prospettive

In totale sono quindi più di 2 milioni di euro raccolti (2.242.935) con la sperimentazione, molto di più dei 700 mila euro preventivati, al ribasso, dall'amministrazione: segno che i turisti sono molto collaborativi riguardo il pagamento. Comunque non sufficienti a pareggiare le spese per quest'anno, che viaggiano intorno ai 3 milioni di euro, tra campagna informativa, strutture e personale. Anche per questo l'amministrazione sembra intenzionata ad alzare a 10 euro, in alcuni giorni, il costo del contributo nel 2025, secondo quanto anticipato: le riflessioni comunque inizieranno ora, dati alla mano.

Nessuna sanzione elevata nei giorni di sperimentazione. Ieri alla stazione di Santa Lucia una protesta dei comitati no ticket, un centinaio di persone, che di fronte all'impossibilità di fare ricorso contro una multa (non essendo state fatte multe) hanno annunciato che pensano al referendum per annullare il regolamento comunale.