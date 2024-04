Primo giorno del ticket di accesso per la città di Venezia

È oggi, 25 aprile 2024, la data "storica" dell'entrata in vigore del contributo di accesso alla città di Venezia. È la prima sperimentazione al mondo di questo tipo: per 29 giornate del 2024 (25-30 aprile, 1-5, 11-12, 18-19, 25-26 maggio, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 giugno, 6-7, 13-14 luglio) è previsto il pagamento di un ticket di 5 euro per i visitatori giornalieri che entreranno dalle 8.30 alle 16. Il pagamento non riguarda i turisti che soggiornano in città, i quali sono già sottoposti alla tassa di soggiorno; sono esclusi inoltre i residenti (di Venezia, della città metropolitana e del Veneto), lavoratori, studenti, minori di 14 anni e una serie di altre categorie: qui l'elenco completo.

Per ottenere il titolo di esenzione è necessario procedere alla registrazione online e acquisire il relativo voucher. Per i residenti e i nati nel Comune di Venezia, esclusi dal pagamento, non è necessario fare nulla, così come per i minori di 14 anni. Il contributo di accesso non è dovuto per chi transita a piazzale Roma, Tronchetto o Marittima, senza accedere alla città antica. Per il 2024, inoltre, non sarà applicato alle isole minori come il Lido, Murano, Burano, Torcello. Oltre che sul portale online, i ticket sono in vendita nelle tabaccherie e nei punti di pagamento a piazzale Roma e nel piazzale della stazione di Venezia. Il Comune ha allestito postazioni di controllo con l'impiego di steward nei punti di accesso, che verificheranno il possesso del titolo pagato o dell’esenzione.

La misura è introdotta in via sperimentale e servirà, secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale, a gestire meglio i flussi turistici, e nello specifico a «disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi, in linea con la delicatezza e unicità della città». Nel pratico, questa prima fase è caratterizzata da molte regole e molte esenzioni, e, come già chiarito dal sindaco Luigi Brugnaro, alcuni accorgimenti potrebbero essere presi man mano. «Sarà una prova che faremo con grande umiltà e coraggio - ha anticipato - con unico obiettivo: preservare il futuro di questa città».