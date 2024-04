Ticket d'accesso a Venezia, Michele Boato presenta un esposto in Procura

Michele Boato, direttore dell'ecoistituto del Veneto Alex Langer e consigliere di Municipalità di Mestre-Carpenedo per "Ambiente Bene Comune", comunica di aver presentato alla Procura di Venezia un esposto riguardo il contributo d'accesso, avente come oggetto in particolare il trattamento dei dati personali.

L'esposto recita: «Il “contributo d’accesso” a Venezia, deliberato dal Consiglio Comunale di Venezia il 12.9.2023, con Deliberazione n.51, modificato con Deliberazione n.71 del 21.12.2023 a cui è seguita la Deliberazione della Giunta Comunale n.313 del 29.12.2023 disciplinante le modalità operative di attuazione del contributo di accesso, comporta, sia per i residenti nel Comune, che per tutte le altre persone che intendono entrare in Venezia, l’obbligo di dichiarare propri dati sensibili: le proprie generalità, la propria abitazione, il motivo della propria presenza a Venezia (tra cui visite sanitarie, visite al carcere ecc.), generalità degli amici invitati, ecc.

Nell’Informativa comunale sul trattamento dei dati personali in attuazione al contributo d’accesso (“privacy”), al punto” 6. Comunicazione”, si legge: “I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali”.

Al sottoscritto, ciò appare una evidente violazione della nostra Privacy: chi saranno i “soggetti terzi privati”? Che uso ne potranno fare? Chi controllerà su tutto ciò? I controllori possono essere gli stessi controllati? Si espone tutto ciò al fine di verificare l’eventuale compimento di reati penali. Si chiede alla Procura di informare il sottoscritto circa il risultato delle indagini conseguenti».

Boato, storico attivista ambientalista e anima del fronte "no ticket" anche in queste ultime settimane di avvicinamento, più volte aveva denunciato quelle che a suo avviso sono criticità evidenti riguardo la tutela della privacy, annunciando l'intenzione di presentare un esposto: che oggi è arrivato. Il Comune di Venezia, conscio delle problematiche riscontrabili, ha da tempo dato mandato a uno studio legale di occuparsene.