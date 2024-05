Ticket d'accesso: sabato 18 mila paganti, 13 mila domenica

Terzo weekend di contributo d'accesso a Venezia, il primo in cui la misura sperimentale è stata applicata in maniera isolata rispetto ai giorni precedenti e successivi: il "ticket", sperimentato a partire dal 25 aprile, era stato applicato infatti da allora fino al 5 maggio (sempre dalle 8.30 alle 16). I numeri diffusi dal Comune questo weekend consolidano delle tendenze che sembravano scorgersi già nei primi due: il sabato i paganti sono molto più di domenica, stabili gli esenti registrati.

Sabato 12 maggio si sono contati 18.051 paganti, leggermente in calo rispetto al sabato precedente (erano 20 mila) e al 27 aprile (22 mila). I codici emessi per gli esenti ospiti in strutture ricettive del comune di Venezia sono stati poco più di 50.000, 10.053 le esenzioni per residenti in Veneto. Richieste di esenzione "per altri motivi" a quota 1.405 e gite scolastiche a quota 599.

Per la giornata di oggi 13 maggio sono stati 13.401 i paganti, poco più di domenica scorsa (12.250) e meno del 28 aprile (16 mila). Gli esenti perché ospiti in strutture ricettive del Comune sono 52.000, i residenti in Veneto 8.176. Richieste di esenzione "per altri motivi" a quota 1.402 e gite scolastiche 796.

Confermati i numeri degli esenti perché studenti (16.921), lavoratori (22.613), proprietari di immobili o titolari di contratti di locazione non residenti a Venezia (7.309), che hanno chiesto l'esenzione fino al 14 luglio. Il numero di parenti esenti registrati si assesta tra i 2500 e i 2700 al giorno. Non è stato diffuso il numero degli amici di residenti registrati.

Con i paganti di questi due giorni l'incasso complessivo della sperimentazione ha raggiunto e superato il milione di euro (1.150.000), comunque non in grado di coprire i costi calcolati per quest'anno in circa 3 milioni: la misura non è stata pensata per incassare, ma per definire un nuovo sistema di gestione dei flussi turistici e di disincentivare il turismo giornaliero a Venezia in alcuni periodi. Il prossimo giorno in cui saranno attivi varchi, totem e biglietterie sarà sabato prossimo, sempre dalle 8.30 alle 16 come in questi tredici giorni. I controlli non hanno rivelato criticità nel corso del weekend, per ora contina a prevalere una linea volta ad evitare le multe.