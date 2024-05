Ticket d'accesso, oggi 18 mila paganti: record per una domenica

Città di Venezia piena di visitatori nella giornata di oggi: a confermarlo anche i numero del ticket d'accesso. Oggi 19 maggio è stata la domenica con il record assoluto di paganti (per una domenica) da quando è iniziata la sperimentazione del "contributo d'accesso" a Venezia: sono stati 18.191, 5 mila in più di domenica scorsa e 2 mila in più della precedente domenica record, il 28 aprile. Complice anche la Vogalonga - bisogna ricordare però che i partecipanti alla manifestazione erano esentati dal pagamento del ticket - si interrompe il trend che vedeva le domeniche come giornate con nettamente meno paganti rispetto ai sabati. Ieri, sabato 18 maggio, i paganti sono stati comunque pochi di più. 18.871, in lieve crescita rispetto al sabato precedente.

Per quanto riguarda gli esenti, oggi sono stati 55.800 i codici emessi per ospiti in strutture ricettive del Comune di Venezia. 7.792 i residenti in Veneto che hanno richiesto l'esenzione. Richieste di esenzione "per altri motivi" a quota 1.442 e gite scolastiche 490. Più o meno costanti i numeri di quelle categorie che in massima parte hanno chiesto l'esenzione fino al 14 luglio: studenti (17.192), lavoratori (22.917), proprietari di immobili o i titolari di contratti di locazione che non hanno la residenza a Venezia (7.555), parenti (2.706).

Ieri 18 maggio invece sono stati 51.800 i qr-code emessi per gli ospiti in strutture ricettive del Comune di Venezia. Sono stati 10.584 i Veneti che hanno richiesto l'esenzione. Richieste di esenzione "per altri motivi" a quota 1.569 e gite scolastiche 716. Per quanto riguarda le categorie più "stabili", si contano ancora studenti (17.253), lavoratori (22.944), proprietari di immobili o i titolari di contratti di locazione che non hanno la residenza a Venezia (7.524), parenti (2.643).

Nè ieri nè oggi sono stati diffusi i numeri delle esenzioni richieste per gli amici dei residenti, e per i partecipanti alla Vogalonga (quelli che non hanno soggiornato in una struttura nel comune di Venezia). Continuano a non registrarsi criticità nei controlli.

Sabato 25 maggio, sempre dalle 8.30 alle 16, torneranno i varchi fisici ai principali punti di accesso alla città, distinti da varchi prioritari per residenti e lavoratori. Degli steward verificheranno il codice qr dei visitatori e saranno a disposizione per aiutare chi ne fosse sprovvisto a scaricare il titolo di accesso sul posto e pagare il contributo. Superati i varchi, qualora qualcuno fosse sprovvisto del contributo di accesso potrà essere multato dai verificatori che effettueranno controlli a campione: in quindici giornate comunque non ci sono ancora state sanzioni di questo tipo.