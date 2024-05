Ticket, nasce il portale per invitare a visitare Venezia gratis. Il comune: «Atto grave»

"Venezia non è un museo. Non si deve pagare per entrare in una città. Diventa amico di un veneziano e visita la città senza pagare nessun biglietto!". È un invito (tra il serio e il faceto) a non pagare il contributo d'accesso, quello che campeggia nella home page del portale nocda.com, lanciato qualche giorno fa da un anonimo gruppo di persone che si definisce «solo dei comuni cittadini». Sfruttando il sistema messo a punto dagli uffici per permettere ai residenti di invitare amici e conoscenti in città gratuitamente (che prevede, in breve, che chi invita generi un "codice amico" che dovrà poi inviare personalmente agli amici, i quali con questo potranno generare il loro qr-code di esenzione), il sito permette, rimandando al portale ufficiale del contributo d'accesso, a chi è residente di donare un codice, e a chi residente non è di "richiedere un codice".

Il sito ieri è stato rilanciato da diverse pagine social e personaggi pubblici che si battono da tempo contro il ticket d'accesso. Nel momento in cui scriviamo è arrivato a raccogliere 225 codici, per 2200 amici invitati. «Questa iniziativa non è legata a nessuna associazione né a nessun partito» spiega il portale, che aggiunge: «Nessuno deve giustificarsi per il fatto di voler o dover venire a Venezia. Né i nostri amici, né nessun altro». L'amministrazione comunale ha deciso di prendere di petto la questione. Da Ca’ Farsetti hanno fatto sapere che è stato dato mandato affinché tale comportamento sia segnalato alle autorità di pubblica sicurezza, a cominciare alla polizia postale per le valutazioni di competenza. «Si tratta di un atto grave teso a consentire di fatto l’evasione di quello che è classificato come tributo stabilito secondo una norma votata dal Parlamento. L’ambito delle esenzioni è una competenza del Consiglio comunale e nella fase di valutazione della sperimentazione del contributo di accesso saranno sicuramente valutati anche comportamenti distorti rispetto agli obiettivi prefissati» spiegano dall'amministrazione.

Visti i dati censiti fin qui, comunque, è difficile credere che il portale abbia un impatto pratico di rilievo. Complessivamente, alla data del 3 maggio, si calcola che in 9 giorni si siano contati circa 160mila visitatori paganti, per un incasso di più di 800mila euro, mentre tra i circa 100 mila registrati esenti giornalieri, gli "amici" invitati sono circa un migliaio al giorno.