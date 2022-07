Presentato il contributo di accesso con prenotazione: si parte il 16 gennaio 2023

La "nuova versione" del contributo di accesso, il ticket per entrare nella città storica di Venezia, sarà operativa dal 16 gennaio 2023 assieme al sistema di prenotazione. A presentarla, oggi, gli assessori al Turismo, Simone Venturini, e al Bilancio, Michele Zuin. Il capoluogo lagunare, dunque, sarà la prima grande città al mondo ad essere dotata di un sistema di monitoraggio e gestione degli ingressi.

Per visitare Venezia e le sue isole sarà necessario prenotare e pagare un ticket (da 3 a 10 euro, a seconda della giornata) attraverso una piattaforma informatica. Con una serie di esenzioni: sono esclusi residenti e loro familiari, domiciliati, lavoratori e studenti, nati nel comune di Venezia, bambini sotto i 6 anni, ma anche i residenti della città metropolitana e di tutta la regione Veneto (questi ultimi, però, dovranno pagare se si supera una certa soglia). Esclusi anche tutti i turisti che alloggiano in città e che, di conseguenza, sono già soggetti al pagamento della tassa di soggiorno. E poi una serie di altre categorie (che elenchiamo più in basso).

Il contributo di accesso vale anche recarsi sulle isole: Lido, Pellestrina, Murano, Burano, Torcello, Sant'Erasmo, Mazzorbo, Vignole, eccetera, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Il cuore del sistema è una piattaforma multicanale e multilingue, realizzata dalla società Venis: accedendo, l'utente otterrà un titolo (probabilmente un qr code) da esibire in caso di controlli.

Altre modalità potrebbero essere previste per i passeggeri delle navi da crociera, ad esempio l'applicazione di una tariffa forfettaria. Mentre, come fatto presente da Zuin, potranno esserci degli sconti per chi prenoterà con largo anticipo. «Il regolamento è stato presentato ieri in giunta - ha spiegato Venturini - e sarà integrato nel principio di prenotazione della città. È questo il vero fine: la prenotazione da parte del turista, per consentirgli la miglior qualità della visita e per permettere alla città di organizzare l'accoglienza nel migliore dei modi». Ora il regolamento andrà in commissione e poi in consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Il portale web, ha specificato Venturini, entrerà in funzione «almeno un paio di mesi prima» dell'entrata in vigore, cioè del 16 gennaio.

Solo per il sistema di prenotazione (slegato, quindi, dal contributo di accesso) ci sarà un periodo di sperimentazione in partenza già dal 1° agosto: da quella data, gli utenti che prenoteranno la visita otterranno degli incentivi, come uno sconto sul prezzo del biglietto Actv.

Parlando degli ingressi dei residenti della provincia e del Veneto, Zuin ha spiegato: «L'intenzione è di fissare un limite di capienza: non significa chiudere la città, ma quando si supera una certa soglia si pagherà un contributo più alto. Questo per disincentivare gli arrivi nelle giornate più affollate. In pratica: se vuoi vieni lo stesso, ma paghi di più».

Ecco la lista delle categorie escluse dal pagamento: