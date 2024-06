Ticket d'accesso, tornano a salire i paganti giornalieri

Tornano a salire questo weekend i visitatori giornalieri che hanno pagato il contributo d'accesso di 5 euro per entrare a Venezia, previsto dalle 8.30 alle 16. Sono stati infatti 16.298 ieri, sabato 29 giugno, segnando il numero più alto di giugno (complice con ogni probabilità il Villaggio Coldiretti, evento di caratura nazionale), 12.007 oggi, 30 giugno.

Sono numeri più alti della settimana scorsa (poco più di 13 mila paganti sia sabato sia domenica), ma comunque più bassi di quelli dei weekend di maggio e aprile.

Tra le categorie esenti registrate, spicca il calo ormai strutturale dei visitatori residenti in Veneto, 6.078 ieri, 4 mila oggi, mentre il numero di esenti invitati come amici di residenti ha raggiunto i 5.182.

Per il resto sono stabili studenti (16.900 circa), lavoratori (23.400), titolari di immobili o contratti d'affitto non residenti (7.900) e parenti di residenti (2.900). Le esenzioni "per altro motivi" sono circa 2 mila al giorno. Gli ospiti nelle strutture ricettive veneziane registrati sono stati circa 41.000 questo weekend, in calo rispetto allo scorso fine settimana (44.000).

Ancora nessuna criticità nei controlli, che continuano a essere volti a non creare tensioni e invitare i visitatori al pagamento o a registrarsi per l'esenzione nei punti d'accesso alla città.

Mancano a questo punto due weekend alla fine della sperimentazione per quest'anno: terminerà infatti il 14 luglio. Il numero dei paganti continua ad essere di molto superiore alle aspettative, fatto che sembra da una parte indicare che il ticket come disincentivo non sia sufficiente, ma d'altra parte consentirà di raccogliere più del previsto (la misura, in ogni caso, costata circa 3 milioni in tutto, per quest'anno sarà in perdita). Tutti elementi che saranno valutati dagli uffici comunali al termine della sperimentazione.