Brugnaro: «Con il ticket unico i turisti potranno accedere a Venezia dai tornelli»

Il biglietto unico permetterà di entrare nella Venezia del futuro, quella ad accesso contingentato. Lo ha spiegato oggi il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nel corso della presentazione del ticket integrato per il trasporto pubblico, che per i prossimi sei mesi permetterà di avere tariffe vantaggiose per spostarsi tra la città lagunare e Verona, e all'interno delle aree urbane dei due capoluoghi.

Non si tratta di una soluzione immediata, ci vorrà del tempo, ma l'idea è che la prenotazione per entrare nella città storica potrà essere regolata utilizzando lo stesso sistema. «L'accordo sul trasporto pubblico potrà essere automaticamente migliorato anche sulla prenotabilità di Venezia. - ha detto il primo cittadino lagunare - Abbiamo questa norma di accessibilità alla città che per i veneti sarà gratuita e che allo stesso tempo ci permetterà di sparpagliare i nostri ospiti alla scoperta delle bellezze del Veneto». L'integrazione non sarà semplice, «questa sarà la sfida con Trenitalia - ha proseguito Brugnaro - trasferire il ticket giornaliero che dovrà essere prenotabile e avere una data di utilizzo e accesso: il biglietto, quando si entra in città, permetterà di oltrepassare anche i tornelli, ma non prima di due o tre anni».

«Sarà un lavoro progressivo. - ha rimarcato il sindaco - Abbiamo anche chiesto a Roma di poter utilizzare la stazione dei treni come accesso calmierato, ma intanto partiamo da questo biglietto e poi cominceremo a lavorare ad una piattaforma informatica specifica. Il tempo non è un problema, - ha concluso - fra qualche anno potremo progettare una prenotabilità di una città che non è mai stata sperimentata al mondo".