Tifosi del Genoa camminano sulla tettoia del vaporetto, interviene la polizia | VIDEO

Ieri pomeriggio, al termine del match tra Venezia e Genoa al Penzo, un gruppetto di supporter genoani - tre o quattro in tutto - ha deciso che il tragitto di ritorno dallo stadio verso piazzale Roma potesse essere l'occasione giusta per "mettersi in mostra". I simpatizzanti rossoblù sono saliti letteralmente sopra il vaporetto, camminando sulla tettoia e sventolando le bandiere del Grifone.

L'episodio è durato poco meno di un minuto: gli agenti di polizia che stavano scortando il mezzo come da prassi, infatti, sono intervenuti subito, facendoli scendere e riportandoli all'ordine. La Digos ha identificato i tifosi, per i quali si profila un Daspo di almeno due anni.