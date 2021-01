Tim down anche in provincia di Venezia: in molti senza internet

Le segnalazioni arrivano dal nord al sud, e stanno interessando anche la provincia di Venezia. Da ieri sera, ma più diffusamente questa mattina, Tim è in down in molte zone d'Italia: si tratta di problemi che impediscono a migliaia di utenti di navigare normalmente su internet. Sul router di moltissimi italiani si è accesa la lucetta rossa che indica il malfunzionamento della rete, e nonostante i tentativi di riavviare i dispositivi la situazione non è cambiata.

Tim down in tutta Italia

Oltre alle evidenti difficoltà, specie per chi utilizza internet per lavorare in smart working, numerosi hanno lamentato l'assenza di comunicazione di Tim, tra cui l'impossibilità di contattare anche il servizio clienti al 187. I primi problemi alla reta sarebbero stati registrati in Lombardia, poi si sarebbero estesi nella zona del Veneto, per procedere rapidamente su tutta la penisola. Tim ha poi spiegato privatamente agli utenti la presenza di un guasto generalizzato che richiede «una lavorazione più complessa da parte dei tecnici Tim».