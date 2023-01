Tir in fiamme in A4, camionista si mette in salvo

Un mezzo pesante ha preso fuoco questa mattina presto, poco dopo le 5, nel tratto Cessalto-San Stino dell’autostrada A4, in direzione Trieste (chilometro 438). Il traffico è stato bloccato per permettere l’arrivo e l'intervento dei soccorsi.

L'autista del tir è uscito dall'abitacolo, mettendosi in salvo, ed è stato poi assistito dai soccorritori del 118. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento del mezzo. Sul posto anche la polizia stradale e il personale di Autovie Venete.

La società di gestione dell'autostrada ha provveduto a chiudere gli svincoli in entrata a San Donà e Cessalto, in direzione Trieste, per consentire le operazioni di rimozione dell'autoarticolato e la bonifica della sede stradale. La chiusura ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico, costringendo i veicoli a percorrere le strade ordinarie. Le cause dell'incendio devono ancora essere accertate.