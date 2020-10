Sequestrati diversi tirapugni a casa di un 21enne

Ad agosto, con un tirapugni, aveva aggredito, in strada, due cittadini kosovari. Venerdì, quello stesso tirapugni, insieme ad altri, i carabinieri lo hanno sequestrato a casa sua. A finire nei guai, un 21enne di Bibione.

Il giovane era rimasto coinvolto in un'aggressione durante la quale aveva procurato ai rivali diverse ferite al volto e alla nuca. La violenza sarebbe scaturita in seguito a dei problemi che una delle vittime avrebbe creato alla fidanzata dell’aggressore alcune ore prima. Le indagini hanno consentito di identificarlo come responsabile e di denunciarlo anche per lesioni.