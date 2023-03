Tiziana Favaretto è la nuova presidente di Coldiretti Venezia. È stata nominata mercoledì mattina dall'assemblea dei dirigenti della confederazione presso l'agriturismo "Al Capitellon" a Rio San Martino di Scorzè. Prende il posto di Andrea Colla, ai vertici della federazione per cinque anni.

Chi è la nuova presidente di Coldiretti Venezia

Residente a Meolo, ha 55 anni ed è la titolare dell’agriturismo "Ai Laghetti", inaugurato nel 1995, tra i primi nati in provincia di Venezia. Favaretto è la prima presidente di Terranostra Venezia, associazione di Coldiretti che rappresenta le aziende agrituristiche, e la sua è anche tra le prime aziende che si sono specializzate nella didattica in agricoltura, entrando a far parte dell’albo delle fattorie didattiche del Veneto nel 2003. Dal 2008 al 2018 ha guidato le imprenditrici agricole veneziane "Donne Impresa Venezia", rimanendo ancor oggi parte attiva del gruppo.

«Sono felice e onorata di ricoprire questo ruolo - ha commentato dopo la nomina -, consapevole delle numerose sfide che mi aspettano ma con la certezza di avere una squadra di dirigenti che come me mettono il cuore oltre che la professionalità. Cercherò insieme alla struttura di incentivare lo sviluppo delle aziende locali, rendendo sempre più partecipe la società di quanto sia preziosa la nostra campagna e il compito di noi agricoltori che ci impegniamo di produrre qualità fronteggiando minacce come quelle del cibo sintetico».