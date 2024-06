Se ne vanno Las Meninas

Le 12 "damigelle" arrivate a Venezia il 27 marzo, con l'abito a campana in piombo, hanno lasciato piazza San Marco. Opera dell’artista spagnolo Manolo Valdés, rivisitazione delle “Damigelle d’onore” di Diego Velázquez, sono state ammirate, criticate e fotografate dai veneziani e centinaia di migliaia di turisti in questi tre mesi.

Testimoni dell'acqua alta, dell'apertura della Biennale d'arte, del G7 e la visita delle delegazioni internazionali della Giustizia e dell'arrivo di papa Francesco, a cui hanno dovuto lasciare lo spazio per la celebrazione della messa, hanno assistito ai festeggiamenti della vittoria del Venezia calcio ritornato in serie A ai primi di giugno. Sono state incartate e trasportate via acqua, come all'arrivo, e vanno via tutte tranne una che rimane ai Musei Civici. Le altre sono destinate al deposito della galleria di Stefano Contini, punto di riferimento di artisti e collezionisti di tutto il mondo.