Rifiuti abbandonati, 189 multe in 4 mesi a Chioggia

Pioggia di multe Veritas per abbandono di rifiuti ed errato conferimento. Lo dicono i dati della società partecipata che su Chioggia ha fatto 189 sanzioni dal primo gennaio al 31 maggio 2022. In particolare, 22 verbali sono stati elevati nel centro storico di Chioggia, 44 a Sottomarina, e 123 nelle frazioni. Delle 189 contravvenzioni, 93 sono state elevate a cittadini residenti fuori Comune. Sono stati inoltre eseguiti 1.710 rilievi e ispezioni, dei quali 284 a Chioggia, 507 a Sottomarina e 919 nelle frazioni. Effattuati anche 193 controlli sul corretto pagamento della Tari, 25 a Chioggia, 44 a Sottomarina e 124 nella frazioni.

I rifiuti e gli oggetti di grandi dimensioni, esclusivamente di origine domestica (ad esempio, lavatrici, frigoriferi, divani o mobili), ma anche quelli più piccoli (computer, stampanti, frullatori, robot da cucina, piccoli televisori, impianti stereo), devono essere portati nell’Ecocentro di Veritas di Val da Rio-Borgo San Giovanni, via Maestri del Lavoro, aperto da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 18.30; sabato dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.30. Al sabato l’ingresso è solo su prenotazione.

Per appuntamenti chiamare il numero verde gratuito 800.811333. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti anche attraverso il servizio di asporto a domicilio. Ogni utente, domestico o non domestico, potrà utilizzare gratuitamente il servizio a domicilio per non di più di due volte all’anno e ogni prelievo non potrà superare i 2 metri cubi di volume. Dalla terza chiamata in poi o per quantitativi superiori a 2 metri cubi, il servizio sarà a corrispettivo, sulla base di un preventivo predisposto da Veritas.