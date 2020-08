Il bollettino dei contagi Covid domenica alle 17 in Veneto e a Venezia

Ventiquattro positivi al Covid-19 in più in Veneto, segnalati nel bollettino di Azienda Zero delle 17 di domenica 30 agosto. Sei nuovi in provincia di Venezia, dove i ricoveri in area non critica a Dolo sono 14; uno in terapia intensiva, mentre in tutto il Veneto i gravi sono 10. Salgono a 305 i casi attualmente positivi nella Regione, 322 è il dato cumulativo dei decessi nel Veneziano. I ricoverati positivi non in condizioni gravi in Veneto sono 53.

Il totale dei casi con tampone positivo, da fine febbraio ad oggi, in provincia di Venezia, è di 22.888: Verona ha il primato con 5589 casi di contagio, segue Padova: 4628, Treviso a 3933, Venezia 3244, Vicenza 3187 e Belluno 1267. Il maggior numero di ricoveri, non in area critica, è a Dolo, nell'ospedale Covid del Veneziano, 10 sono all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Tra le province è Treviso quella ad aver avuto più contagi, con 9 positivi al virus, seguita da Venezia appunto e Padova con 6 ciascuna.