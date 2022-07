Esodo estivo: previste cinque giornate da "bollino rosso" su Passante e A57

Il transito di veicoli è in netta crescita su tutta la rete autostradale veneta, e con la prima settimana di agosto Cav prevede quattro weekend di traffico intenso lungo il Passante e la tangenziale di Mestre. In particolare, saranno venerdì 5, sabato 6 e 20, e domenica 21 e 28 agosto le giornate da 'bollino rosso' della stagione estiva. Come per gli anni scorsi, non sono previste giornate da 'bollino nero', quelle caratterizzate da criticità e pesanti ripercussioni al traffico.

«Non prevediamo grandi problematiche, - ha detto oggi la presidente del concessionario, Luisa Serato - ma resta il fatto che siamo pronti ad intervenire nella malaugurata ipotesi si dovessero formare incolonnamenti che costringano gli utenti a dover rimanere sotto il sole in autostrada». Nel caso si dovesse verificare tale evenienza, sono disponibili 12 mila bottiglie di acqua refrigerata che gli ausiliari della viabilità avranno premura di consegnare ai viaggiatori. Sarà inoltre predisposto un presidio fisso della Croce Rossa con ambulanza, in corrispondenza dell'area di servizio di Arino Est.

Come spiegato oggi da Cav, cresce il volume del traffico sul Passante di Mestre e in A57: nel corso del 2022 si registra un aumento rispetto al 2021, e la riduzione quasi totale della forbice rispetto al periodo pre-pandemico. In particolare, nel primo semestre del 2022, il traffico ha fatto registrare un +22% rispetto all'anno scorso, assestandosi su un passaggio medio giornaliero di oltre 194 mila veicoli. Il dato è pressoché uguale a quello del 2019, anno di riferimento pre-Covid (-0,41%).

La differenza appare maggiore se si analizza il solo traffico di mezzi leggeri, ancora inferiore rispetto a tre anni fa (-3,07%), ma comunque in ripresa sull'anno scorso (+28,20%). Il passaggio di mezzi pesanti, al contrario, cresce rispetto al 2021 (+6,08%), ma anche rispetto al 2019 (+8,60%). È questo incremento a calmierare in parte il gap determinato dalla riduzione dei veicoli leggeri.