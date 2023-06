Smantellato un traffico illegale di cani dall'estero, almeno 50 cuccioli venduti in Veneto

I carabinieri forestali del Nucleo Cites di Venezia hanno smantellato un traffico illegale di cuccioli di razza bulldog francese provenienti dalla Romania, radicatosi in provincia di Verona ma con diramazioni in tutta Italia. Quattro persone sono state rinviate a giudizio, due italiani e due romeni. È stato documentato un sistema ben consolidato: gli italiani si sarebbero occupati di mettere in vendita gli animali tramite annunci online, dichiarando di avere un allevamento che in realtà non esisteva; i complici romeni (uno dei quali di professione veterinario) avrebbero procurato gli animali, falsificato i documenti e organizzato i trasporti. Il microchip identificativo veniva inoculato, con dati falsi, solo ai cani che arrivavano vivi a destinazione.

L’indagine è iniziata nel luglio 2020 a seguito della denuncia presentata a Venezia da un'acquirente privata, che aveva spiegato di essere stata truffata: aveva acquistato un cane proposto su sito di annunci online, poi risultato non corrispondente alla specie dichiarata e alla foto pubblicata.

A quel punto si sono mossi i carabinieri del Nucleo investigativo di Verona, sotto il coordinamento del procuratore Stefano Aresu. Dalla perquisizione in casa del venditore è emerso che non si trattava di un caso isolato. L'uomo aveva pubblicato diversi annunci, presentandosi sempre con nomi diversi, e proponendo cuccioli di "Bouledogue francese" a prezzi che andavano da 500 a 800 euro. Nella sua abitazione sono stati trovati passaporti romeni non ancora utilizzati, fotocopie di carte di identità di soggetti stranieri collegati a moduli per iscrizione all’anagrafe canina, e farmaci: 40 fialette di vaccinazioni pronte per essere somministrate e altre già usate, siringhe con microchip pronte per l’inoculazione.

Oltre ad aver violato le leggi sul trasporto ed il benessere degli animali, i responsabili sono accusati dei delitti di falso, esercizio abusivo della professione veterinaria e truffa nella cessione dei cani. Le indagini si sono avvalse delle chat WhatsApp, nelle quali si accordavano sulla pubblicazione degli annunci, il reperimento dei cuccioli (in Romania o in Ungheria), la preparazione dei documenti, le modalità di trasporto: questo avveniva tramite automobili private, in condizioni precarie, tanto che i cuccioli più piccoli o deboli avrebbero trovato la morte prima di arrivare a destinazione. I loro resti sarebbero stati nascosti.

In circa un anno, nelle Asl del Veneto (con picco in quella scaligera) sono stati iscritti all'anagrafe canina cinquanta cuccioli entrati illegalmente in Italia. Molti altri sono stati registrati altrove, fino in Umbria, Lazio e Sicilia. I carabinieri hanno sentito decine di acquirenti, scoprendo tra l'altro che i pagamenti erano effettuati in nero. Il venditore dava anche una sorta di assistenza post vendita, fornendo medicinali per i cani. Anche perché, in molti casi, gli animali erano già affetti da patologie quali cimurro, parvovirus, giardiasi, e in alcune circostanze sono morti pochi giorni dopo l'acquisto.

Per chiudere il cerchio, la procura di Verona ha inoltrato un ordine europeo di indagine all’Autorità giudiziaria romena, che a sua volta ha disposto un'inchiesta e perquisito il veterinario compiacente e i referenti locali dell'organizzazione. Nelle abitazioni, nelle auto e nello studio medico sono stati trovati passaporti falsi, farmaci, cuccioli già caricati nei furgoni. A conclusione delle indagini, la procura ha disposto il rinvio a giudizio del fornitore, del veterinario e dei due veronesi che gestivano la vendita e la consegna in Italia.