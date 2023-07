Primo weekend di esodo, traffico sostenuto sulle autostrade

È iniziato l’esodo di vacanzieri per il weekend, il primo dei quattro con maggior traffico previsti sulle autostrade veneziane. Lo scorso fine settimana, dal 14 al 16 luglio, la rete di Cav (Padova-Venezia, Passante e tangenziale di Mestre) è stata interessata dal transito di oltre 720mila veicoli, con numeri in costante crescita rispetto ai periodi precedenti. Lo stesso trend è atteso per questi giorni, tra il 21 e il 23 luglio, durante il quale si stima un aumento ulteriore dell'1%.

Sulla base di queste proiezioni, Cav ha emesso una previsione di traffico sostenuto (bollino giallo) relativamente alle giornate di venerdì e sabato in direzione Trieste e, per domenica e lunedì, in direzione Milano. Verosimili, quindi, situazioni di traffico rallentato in particolare sul tratto di A4 compreso tra Padova est e il bivio con la A57 a Dolo e in uscita alla barriera di Venezia-Mestre in tangenziale di Mestre. Si attende traffico intenso, naturalmente, anche nel tratto di A4 che attraversa il Veneto orientale, gestito invece da Autostrade Alto Adriatico: sabato da bollino rosso, in particolare, sulla Venezia - Trieste, in entrambe le direzioni, con code e rallentamenti agli svincoli che servono le località balneari: San Donà, Cessalto, San Stino di Livenza, Latisana, Trieste/Lisert.

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione tra le società concessionarie, la polizia stradale e la prefettura per fare il punto sulle misure per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse alla viabilità. Gli enti responsabili hanno garantito una organizzazione dedicata. Sono predisposte squadre di pronto intervento in caso di incidenti e un nutrito numero di ausiliari per la fluidificazione della circolazione, anche tramite reindirizzamento del traffico.

Proprio in queste ore, Autostrade Alto Adriatico ha aperto al traffico i primi 5 chilometri a tre corsie del tratto tra Alvisopoli e Portogruaro dell’autostrada A4. I lavori sono stati conclusi prima del grande esodo estivo per agevolare i transiti verso le località balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Da oggi l'autostrada è a tre corsie per 55 chilometri totali, tra Quarto d’Altino e il Nodo di Palmanova. Si conclude così uno dei cantieri più complessi dell'opera, che comprendeva non solo l'allargamento della carreggiata ma anche la demolizione e il rifacimento di una serie di infrastrutture: ponti, sottopassi, sovrappassi, attraversamenti idraulici. Il tutto, inoltre, è già predisposte per ospitare un’eventuale futura quarta corsia: un risultato ottenuto grazie alla sinergia tra il commissario per l’emergenza dell’autostrada A4 e il soggetto attuatore, prima Autovie Venete e poi Autostrade Alto Adriatico. I restanti tre chilometri e 500 metri della Alvisopoli - Portogruaro (dalle aree di sosta di Fratta al Nodo di Portogruaro) verranno completati in autunno.