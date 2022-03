Stop ai veicoli Euro 4 con la fine dell'emergenza Covid

Da venerdì 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza Covid, nel comune di Venezia entrano in vigore le restrizioni anti inquinamento per i veicoli più vecchi: già con il livello "verde" di allerta (quello più basso) sarà vietata la circolazione, dalle 8.30 alle 18.30 dei giorni feriali, di moto, auto e furgoni di categoria Euro 4 o inferiore. I nuovi parametri fanno parte di un pacchetto di provvedimenti approvato un anno fa per il contenimento delle polveri sottili in atmosfera, ma finora, per quanto riguarda gli Euro 4, era stata applicata una deroga. Di fatto lo stop durerà un mese, dal momento che le limitazioni sono in vigore ogni anno dall'1 ottobre al 30 aprile dell'anno successivo.

Ricapitolando, il divieto di circolazione vale per le seguenti categorie di veicoli, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.30:

ciclomotori e motocicli euro 0;

autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali alimentati a benzina Euro 0 e 1;

autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4

veicoli commerciali classificati in categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2 , 3, 4

L'amministrazione aveva approvato le nuove misure a marzo 2021, in esecuzione ad una precedente delibera regionale che, a sua volta, eseguiva una sentenza europea del novembre 2020. Le linee di intervento regionali interessano i settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, con un rafforzamento delle precedenti norme attraverso una loro estensione temporale e un loro inasprimento.

Ecco tutte le regole: