Difficile identificare le vittime, se necessario si ricorrerà all'esame del Dna

La procura di Venezia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio stradale plurimo per la tragedia di Mestre, costata la vita a 21 persone. Allo stato, ha dichiarato il procuratore, Bruno Cherchi, «non ci sono indagati, mentre il guardrail, la zona di caduta del bus e lo stesso mezzo sono sotto sequestro». La procura ha anche acquisito la scatola nera del mezzo «che sarà esaminata solo quando si saprà che non è un'operazione irripetibile, altrimenti aspetteremo lo sviluppo dell'inchiesta, affinché tutte le parti coinvolte possano avere le perizie di parte».

Il procuratore: «Se necessario, esame del Dna»

Dare un'identità alle vittime è difficile, «molti non avevano i documenti con sé», per questo motivo il procuratore ha spiegato di aver dato incarico alla medicina legale, ma anche alla polizia scientifica, se necessario, di ricorrere all'esame del Dna. «Speriamo però, entro domani, di identificarli tutti», ha specificato Cherchi. Successivamente saranno fatte valutazioni sulla necessità di eventuali autopsie: «A parte quella sull'autista, le altre non sembrano necessarie visti i traumi da schiacciamento. È nostra volontà restituire al più presto le salme ai parenti».

Gli inquirenti nel frattempo stanno sentendo i superstiti, tutti feriti, «ma solo 3 o 4 sono in grado di parlare». I carabinieri hanno il compito di sentire i feriti ricoverati negli ospedali fuori dal Comune, mentre la polizia locale quelli ricoverati a Venezia. «Nessuno - ha precisato Cherchi - si è accorto di quanto stava accadendo, ma sono troppo pochi quelli in grado di parlare per avere ulteriori elementi. A noi ora interessa l'aspetto sanitario, poi l'approfondimento».

Sul fronte della dinamica, procedono le valutazioni. Di certo, il bus ha toccato ed è scivolato per una cinquantina di metri lungo il guardrail, «poi con un'ulteriore spinta a destra» è precipitato al suolo. Sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata, né sono stati accertati contatti con altri mezzi. «Non si è verificato alcun incendio - ha concluso Cherchi - né dal punto di vista tecnico, né c'è stata una fuga di gas delle batterie a litio che ha provocato fuoco e fumo».