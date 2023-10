Tragedia di Mestre, il Comune di Venezia ospita i primi 12 parenti in strutture del territorio | VIDEO

Dieci familiari di cittadini croati coinvolti nella tragedia di Mestre sono stati ospitati presso una struttura alberghiera cittadina, e da questa notte altri due francesi saranno ospitati in un'altra a Dolo. A renderlo noto è l'amministrazione comunale di Venezia, che ha organizzato l’assistenza ai parenti delle vittime tramite il Pronto intervento sociale (Pris), attivo 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, con telefono ed email dedicati (041 2747070, prisemergenza@comune.venezia.it).

La protezione civile comunale ha preso contatto con tutti i consolati e ambasciate interessati, indicando il Pris come riferimento da contattare per segnalare le necessità dei connazionali. Sono già state individuate anche le strutture alberghiere per l’accoglienza dei familiari, sia nel territorio comunale sia nei territori dove sono situati gli ospedali che ospitano i feriti (Dolo, Mirano, Padova e Treviso).

La protezione civile garantisce i trasporti, mentre il Pris è in contatto e coordinamento con la responsabile della Psicologia ospedaliera dell’Ulss 3, che coordina un pool di psicologi dell’emergenza. È allertato anche il Servizio infanzia e adolescenza per assicurare, qualora ci fosse la necessità, un'adeguata accoglienza protetta di minori in strutture dedicate.