Sul bus precipitato a Mestre una coppia in luna di miele

Sul bus caduto da un cavalcavia a Mestre c'era anche una coppia in luna di miele. Come riporta Today.it, si tratta di una donna di 24 anni in viaggio di nozze con il marito: lui è grave in terapia intensiva mentre la donna figura nella lista delle vittime. Secondo quanto confermato dai media croati, si tratta di una coppia di neo sposi di Spalato, in Dalmazia. I due si sarebbero sposati circa 20 giorni fa per poi recarsi in Italia in viaggio di nozze.

I due giovani sposi avrebbero quindi partecipato alla gita dal campeggio Hu di Marghera con le altre famiglie unite dal tragico destino. Tra i 15 feriti si contano quattro ucraini (due donne, un uomo e un minore), un tedesco, una francese, un coppia di spagnoli e due minorenni di origine austriaca. Molti di loro sono in terapia intensiva, due sono stati operati nella notte a Padova e sono ricoverati in terapia intensiva.