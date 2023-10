Tragedia di Mestre, Cherchi: «Autopsia eseguita, l'esito tra una decina di giorni»

«Quello che è certo, e che hanno riferito i testimoni, è che il bus ha strisciato sul guardrail con la fiancata destra mentre la sinistra, è stato accertato, non ha alcun segno». È quanto comunicato lunedì mattina dal procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, sullo sviluppo delle indagini relative alla tragedia di Mestre.

Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni «man mano che sono nella condizione di essere sentiti», per lo stato fisico «ma soprattutto per quello psicologico». Sono persone, ha aggiunto Cherchi, «che hanno subito un trauma e che hanno perso parenti. Le testimonianze quando saranno complete diventeranno una sorta di 'unicum' per lavorare su certezze attraverso la messa assieme di tutti gli elementi concordanti, e quindi saranno affiancate dagli esiti delle perizie tecniche per avere un quadro d'insieme».

La procura, nel frattempo, ha acquisito dal Comune i dati sul cavalcavia teatro dell'incidente, «attendiamo ora le relazioni della polizia locale e dei vigili del fuoco», ha precisato Cherchi, per poi valutare «quali perizie bisogna fare e a quali tecnici affidarle». Non ci sono novità, invece, in merito ai primi esiti dell'autopsia sul corpo dell'autista del bus, Alberto Rizzotto: «È stata eseguita - ha chiosato il procuratore -, l'esito lo avremo tra una decina di giorni. Ci vuole tempo ed attendiamo la relazione finale. Non ci servono informazioni spezzettate che poi vengono smentite».