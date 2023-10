Tragedia di Mestre, il procuratore capo: «Serve una perizia sul guardrail»

«Non abbiamo alcun elemento per trarre conclusioni sul guardrail, per questo ci serve una perizia». Sono le parole del procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, riportate dall'Ansa, in merito al varco di circa un metro e mezzo presente sulla "barriera" abbattuta dall'autobus precipitato martedì sera. Non appena sarà individuato il soggetto idoneo, è prevista una consulenza, «perché servono conoscenze tecniche, non giuridiche», ha precisato Cherchi, aggiungendo che «per ora non abbiamo acquisito documenti sulla rampa dal Comune».

Nel frattempo, entro la giornata di oggi, l'istituto di medicina legale di Padova eseguirà l'autopsia sul corpo di Alberto Rizzotto, l'autista 40enne alla guida del pullman. Gli esiti, però, come precisato dal procuratore lagunare, «non arriveranno in tempi brevi».

Gli inquirenti stanno anche continuando a sentire i superstiti, e lo stanno facendo con la dovuta sensibilità, visto il loro stato fisico e mentale. «Dobbiamo ricordare - ha spiegato Cherchi - che sono stranieri, c'era chi era stanco dalla gita a Venezia, chi dormiva e chi si è reso conto di ciò che è accaduto in modo confuso. Sono persone che hanno visto morire loro parenti. La situazione è drammatica, serve equilibrio perché c'è una variabilità di reazioni che domina su tutto».