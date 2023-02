Raffiche di vento forte, nave Olympic Champion finisce contro le briccole

Un incidente nautico è accaduto verso le 9 di domenica mattina in porto a Venezia. Il traghetto di bandiera greca “Olympic Champion” ha urtato contro alcune briccole del canale navigabile, nel corso della manovra di ingresso alla darsena di Fusina. L'allarme è stato dato dai piloti che hanno avvisato i soccorsi e la Capitaneria.

Anche se da una prima valutazione sembra che l'impatto della nave sia stato causato da un'improvvisa raffica di vento forte, che le previsioni meteo Arpav avevano preannunciato sulla costa, la Capitaneria ha disposto verifiche tecniche sulla nave e sta accertando ogni altra possibile anomalia. Gli operatori del Centro Vts della Guardia costiera di Venezia monitorano le navi in transito, in entrata o in uscita al fine di garantire la sicurezza della navigazione. Nessuna conseguenza è stata registrata per i passeggeri o il personale a bordo della Olympic Champion.