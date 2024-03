Mestre, tutti i tram fermi per un cedimento della strada

Un cedimento dell'asfalto ha causato il blocco totale dei tram a Mestre e Venezia. Il problema si è verificato all'ora di pranzo di oggi, lunedì 4 marzo, lungo via San Donà, tra Carpenedo e Favaro Veneto. L'avvallamento si è creato proprio in corrispondenza della rotaia del mezzo pubblico. La società Actv è stata costretta a fermare i veicoli in circolazione su entrambe le linee, la T1 tra Favaro e Venezia e la T2 tra Mestre centro e Marghera. Contemporaneamente ha attivato i servizi sostitutivi tramite autobus.

Sono ora in corso le verifiche per accertare l'origine del cedimento. Da una prima analisi sembrerebbe escluso un problema di infrastruttura del tram, che infatti non ha registrato malfunzionamenti. È più probabile che il crollo riguardi uno dei sottoservizi collocati al di sotto della strada. Per verificare esattamente cosa sia successo sono state avviate le necessarie attività di ispezione tramite l'apertura dell'asfalto. Nel frattempo è stata modificata la circolazione stradale, intanto con l'istituzione del senso unico alternato.

È probabile che il problema si protrarrà per alcuni giorni e che sarà necessario, per la durata dei lavori, deviare il traffico. Per lo stesso motivo il servizio tram resterà sospeso fino al ripristino della carreggiata e della sede della rotaia. I mezzi in circolazione stanno rientrando progressivamente ai depositi.