Trasporti privati per aggirare l'obbligo di green pass: verifiche delle forze dell'ordine

In vista dell'entrata in vigore dell'obbligo di green pass per accedere ai mezzi pubblici c'è chi ha cercato di organizzarsi per trovare un'alternativa, evitando vaporetti e bus di Actv. Ad esempio ha avuto molto successo un post Facebook di Michele Savorgnano, che ha proposto: «Da lunedì 6 dicembre dalle 7.30 mi trovate a fare da Caronte a quelli più sfigati di me (senza greenpass e senza barca) dalla Giudecca alle Zattere». Altro canale popolare per lo scambio di informazioni tra no vax è la chat Telegram "Trasporti Ve", che conta già più di 1400 iscritti: «L’obiettivo si legge - è organizzare trasporti solidali per chi non è vaccinato e non intende farlo». Vale in particolare per gli abitanti delle isole della laguna, che in molti casi necessitano dei vaporetti per i propri spostamenti quotidiani.

Chiaramente, finché si tratta di libera condivisione di un mezzo privato, non c'è nulla di illecito. Ci sarebbe, però, anche chi ha visto in questa situazione l'opportunità di creare (oppure incrementare) un business, ovvero un sistema organizzato di trasporto su lancioni o su barche private: praticamente delle linee parallele a quelle pubbliche. Questi tipi di attività saranno oggetto degli accertamenti delle forze dell'ordine: la guardia di finanza, infatti, starebbe già monitorando i vari scambi di informazioni online per verificare se qualcuno stia esercitando l'attività in modo abusivo.

Per ora l'Actv non ha segnalato anomalie particolari: «Oggi non abbiamo avuto alcuna segnalazione di mezzi che abbiano effettuato il trasporto in modo irregolare, né che abbiano organizzato qualcosa che potesse essere una emulazione dei nostri servizi - ha riferito in serata Giovanni Seno, direttore del Gruppo Avm - e non abbiamo registrato nessun utilizzo anomalo dei nostri approdi. Continueremo a controllare nei prossimi giorni. Questa è una tematica sulla quale sono state allertate anche le forze dell'ordine».

Il 6 dicembre è, appunto, il primo giorno di green pass obbligatorio sui trasporti pubblici. Il rispetto delle regole, come da indicazioni della prefettura, viene verificato dalle forze dell'ordine in collaborazione con il personale delle aziende di trasporto. I primi feedback sono arrivati dall'Actv, che ha registrato una mattinata senza grossi contraccolpi: i controlli a Venezia si sono concentrati sugli utenti in attesa di salire sui vaporetti e lo stesso vale per il servizio degli autobus, in partenza da piazzale Roma verso la terraferma. I passeggeri, fa sapere l'Actv, hanno collaborato con disponibilità, mostrando a richiesta il proprio green pass. Per i controlli a campione sono schierati una trentina di verificatori dell'azienda assieme ad agenti della polizia e carabinieri.